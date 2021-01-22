إحالة لائحة الاتهام بحق ترامب الاثنين

واشنطن (أ ف ب)

أعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، أمس، أن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ستحال بعد غدٍ الاثنين، على مجلس الشيوخ، إحدى غرفتي الكونجرس، الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة «التحريض على التمرد».

وقال شومر: «إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الاثنين على مجلس الشيوخ».

وهذه المرحلة التي تشمل تلاوة بنود إجراء العزل، الذي يستهدف الرئيس أمام أعضاء مجلس الشيوخ، ستعني البدء رسمياً بمحاكمته الثانية في هذا الإطار.

لكن النقاشات في الجوهر يمكن أن تتأخر كما لم يتم تحديد موعد لذلك.

وأوضح شومر أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل، «الجدول الزمني ومدة» الجلسات. وأضاف: «لكن لا تخدعوا أنفسكم، سيكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنباً».

وخلفه على المنصة ميتش ماكونيل معرباً عن أسفه للسرعة. وقال: «لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى، المرحلة التالية لا يمكن أن تكون محاكمة غير كافية في مجلس الشيوخ».

وتابع: «نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه، ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية»، مقترحاً الانتظار حتى منتصف فبراير لبدء النقاشات.