الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة دخلت المجال الجوي من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه أسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من جهة لبنان.

وأضاف الجيش، في بيان «راقبت قوات الدفاع الإسرائيلية الطائرة المسيرة طوال الوقت خلال الواقعة».

وتنتشر طائرات مسيرة على الحدود في ظل التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. كما يتكرر إعلان أحد الطرفين إسقاط طائرات مسيرة تابعة للطرف الآخر.

ولم يرد بعد أي تعقيب من المسؤولين في لبنان.