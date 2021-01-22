ألمانيا تحذر من تخفيف قيود كورونا قبل الأوان

حذر وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الجمعة، من تخفيف القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد قبل الأوان.

وقال الوزير إن عدد الإصابات بالفيروس في بلاده مطمئن، لكنه لا يزال مرتفعاً جداً، مقوضاً بذلك توقعات بتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس.

وذكر سبان، في مؤتمر صحفي، أن ظهور سلالات جديدة شديدة العدوى من الفيروس تجعل من الضروري العمل على خفض عدد الإصابات.

وأضاف «الأمر مثل المضاد الحيوي: إذا توقفت عن تناوله قبل الأوان أو بسرعة قد يطور (الجسم) مناعة ضده... لا نريد أن نُتهم بتخفيف (الإجراءات) قبل الأوان».

وتفرض ألمانيا إجراءات عزل عام منذ مطلع نوفمبر الماضي.

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 17862 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و106262 حالة.

كما أظهرت البيانات تسجيل 859 وفاة جديدة بالفيروس. وبهذا، يرتفع إجمالي الوفيات إلى 50642.

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزعماء الولايات يوم الثلاثاء على تمديد العزل العام، ما يعني استمرار إغلاق المدارس والمطاعم وجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 14 فبراير المقبل.

وتواصل ألمانيا، على غرار باقي دول الاتحاد الأوروبي، حملة تطعيم شاملة ضد مرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس.