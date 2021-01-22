هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 945 ألفا و948



وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 945 ألفاً و948، اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفاً و439 حالة.

ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس 12 ألفاً و155 شخصاً من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعاً.



