ارتفع العدد الاجمالي للمصابين بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في كوريا الجنوبية إلى 73 ألفاً و 918 شخصاً، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ العدد الاجمالي للوفيات في البلاد 1316 حالة، وتعافى 60 ألفا و 846 شخصاً من مرض "كوفيد-19".
ومر حوالي 52 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية.
إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية تصل إلى 73 ألفاً و918 حالة
ارتفع العدد الاجمالي للمصابين بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في كوريا الجنوبية إلى 73 ألفاً و 918 شخصاً، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
المصدر: د ب أ