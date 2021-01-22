إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية تصل إلى 73 ألفاً و918 حالة

ارتفع العدد الاجمالي للمصابين بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في كوريا الجنوبية إلى 73 ألفاً و 918 شخصاً، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ العدد الاجمالي للوفيات في البلاد 1316 حالة، وتعافى 60 ألفا و 846 شخصاً من مرض "كوفيد-19".

ومر حوالي 52 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية.