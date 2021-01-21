أول اتصال لبايدن بمسؤول أجنبي من نصيب ترودو

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنّ الرئيس جو بايدن سيجري، اليوم، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مشيرة إلى أنّ هذا الاتّصال سيكون الأول للرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة مع مسؤول أجنبي.

وقالت ساكي للصحافيين، في أول إيجاز صحافي لها في البيت الأبيض: «إن أول اتصال له مع زعيم أجنبي سيجري الجمعة مع رئيس الوزراء ترودو»، مشيرة إلى أنّ الرجلين «سيتباحثان حتماً في العلاقات المهمة جداً» بين كندا والولايات المتحدة، وسيناقشان قرار بايدن تعليق بناء خط أنابيب النفط «كيستون إكس إل» بين البلدين.

و«كيستون أكس إل» مشروع مثير للجدل تبنيه مجموعة «تي سي إنيرجي» الكندية، وتبلغ كلفته حوالي 8 مليارات دولار أميركي، ويهدف لنقل أكثر من 800 ألف برميل من النفط يومياً، عبر خط بطول نحو 2000 كيلومتر، من حقول النفط في مقاطعة ألبرتا الكندية إلى مصافي التكرير الأميركية في خليج المكسيك. وكان هذا المشروع أطلق في 2008، لكنّ الرئيس الأسبق باراك أوباما، علّق تنفيذه قبل أن يعود خلفه دونالد ترامب ويسمح ببنائه. وينتقد مناصرو حماية البيئة بناء خط الأنابيب، بسبب تأثيره على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وكان بايدن وعد بوقف هذا المشروع، في إطار الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية لمكافحة التغيّر المناخي. وما هي إلا ساعات على تنصيبه حتى وقّع بايدن فور وصوله إلى البيت الأبيض الأربعاء سلسلة أوامر تنفيذية من بينها مرسوم أوقف بموجبه العمل بالمشروع النفطي المثير للجدل.