فاوتشي: واشنطن باقية في «الصحة العالمية»

جنيف (وكالات)

أفاد أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن الطبيين، أمس، لمنظمة الصحة العالمية، بأن الولايات المتحدة تنوي تحت قيادة بايدن الانضمام إلى آلية «كوفاكس»، التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة. ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالإعلان الذي أدلى به فاوتشي للمجلس التنفيذي للمنظمة، قائلاً: «هذا يوم جميل لمنظمة الصحة العالمية، ويوم جميل للصحة العالمية».

وأكد فاوتشي أن الولايات المتحدة ستظل عضواً في منظمة الصحة العالمية، و«ستفي بالتزاماتها المالية»، مضيفاً: «إنها ستعمل مع باقي الدول الأعضاء، وعددها 193 دولة، لإصلاح المنظمة التابعة للأمم المتحدة».

وقال فاوتشي، الذي كان يتحدث من واشنطن في مؤتمر عبر الفيديو بعد يوم من تنصيب بايدن رئيساً: «سيصدر الرئيس بايدن توجيهاً في وقت لاحق يتضمن نية الولايات المتحدة الانضمام إلى كوفاكس، ودعم مبادرة مُسرّع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد- 19 لتعزيز الجهود متعددة الأطراف الخاصة بلقاحات كوفيد-19، والتوزيع العلاجي والتشخيصي والعدالة في الحصول عليها والبحث والتطوير».

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 إلى الدول الأشد فقراً في فبراير، بموجب برنامج «كوفاكس»، الذي تديره المنظمة وتحالف «جافي» للقاحات، بحسب ما قاله مسؤولون في المنظمة هذا الأسبوع. لكن المسؤولين أثاروا مخاوف من أن الدول الأكثر ثراء ستنال رغم ذلك نصيب الأسد من الجرعات المتاحة.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أوقف تمويل المنظمة، التي كانت واشنطن أكبر المانحين لديها، وأعلن عن عملية للانسحاب منها في يوليو 2021.