رئيس الأرجنتين يتلقى لقاح «سبوتنيك» ضد كورونا

تلقى الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد بمستشفى في العاصمة بوينس إيرس، حسبما ذكر المكتب الرئاسي.

ووافقت السلطات الصحية على تطعيم من تجاوزوا سن الستين عاماً باللقاح. وقال الرئيس، البالغ من العمر 61 عاماً في تغريدة على تويتر، إن "التطعيم يساعدنا على اكتساب حصانة في مواجهة كورونا، دعونا نحصل على التطعيم".

ويستخدم هذا اللقاح حاليا على نطاق واسع في العديد من دول العالم.

ومن بين الدول التي حصلت من روسيا على كميات من لقاح "سبوتنيك في": المجر وكازاخستان وتركمنسان وبوليفيا وصربيا وفنزويلا وغيرها.