المبعوث الأميركي يدعو لتكثيف إجراءات مواجهة التغير المناخي

دعا جون كيري المبعوث الأميركي الخاص لملف التغير المناخي، اليوم الخميس، إلى تكثيف الخطوات العالمية الهادفة لمواجهة التغير المناخي.

وقال كيري، الذي عيّنه الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مبعوثاً خاصاً للتغير المناخي، إن العالم يحتاج لخفض اعتماده على الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى بشكل حاد.

جاء ذلك، أثناء عرضه لموقف إدارة الرئيس الأميركي الجديد من قضايا البيئة.

وقال كيري، خلال منتدى عبر الإنترنت في ميلانو لقادة الأعمال في مجموعة العشرين «الفشل في مؤتمر جلاسجو ليس خياراً» في إشارة لمؤتمر دولي للمناخ يعقد في اسكتلندا في نوفمبر المقبل.

وأضاف كيري، في أول تصريح له بعد توليه المنصب الرفيع الذي استحدثه بايدن، إن الولايات المتحدة تعود لمحادثات المناخ العالمية «بخجل» بعد أن «تخلينا عنها لأربع سنوات ضائعة» في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي سحب البلاد من اتفاقية باريس للمناخ.

كان كيري وزيرا للخارجية الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.