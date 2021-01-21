تقارير: بايدن يريد تمديد معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

ذكرت تقارير لوسائل إعلام أميركية، اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيسعى إلى تمديد معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة مع روسيا لخمس سنوات.

كان أنتوني بلينكن، مرشح بايدن لوزارة الخارجية، أبلغ الكونجرس يوم الثلاثاء بأن الإدارة ستسعى إلى تمديد المعاهدة النووية الرئيسية التي ينقضي أجلها في الخامس من فبراير المقبل.

ونقلت وسائل الإعلام خبر السعي لتمديد الاتفاقية عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم.

كان الكرملين قال، أمس الأربعاء، إنه سيرحب بتمديد الاتفاقية. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشر بعد دقائق من تنصيب بايدن «نأمل أن تظهر الإدارة الجديدة موقفاً بناء أكثر إزاء الحوار معنا» بشأن تمديد اتفاقية نيو ستارت التي تحد من الترسانة النووية للبلدين.

وقعت "نيو ستارت" في العام 2010 في العاصمة التشيكية براغ وهي آخر اتفاق كبير للحد من التسلح لا يزال قائماً بين الخصمين السابقين في حقبة الحرب الباردة.

تحدّ المعاهدة من الترسانتين النوويتين للقوتين إلى ما أقصاه 1550 رأساً حربية يسمح بنشرها لكلّ منهما، أي أقل بـ30% من الحدّ الأقصى الذي حدّد في العام 2002.