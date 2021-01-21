بريطانيا: تراجع وفيات كورونا اليومية رغم أنها ما تزال مرتفعة

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تراجع الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد عن الأرقام القياسية التي سبق تسجيلها رغم أنها ما تزال مرتفعة.

وسجلت بريطانيا، اليوم الخميس، 1290 وفاة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19، انخفاضاً من الحصيلة القياسية للوفيات التي سجلتها في اليومين السابقين.

كانت بريطانيا رصدت 1820 وفاة بالفيروس أمس الأربعاء، و1610 وفيات أول أمس الثلاثاء، وكلاهما كان رقما قياسيا في عدد الوفيات اليومية.

كما أحصت المملكة المتحدة 37892 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الخميس.

وأظهرت البيانات أيضاً أن 4.97 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من كورونا، من بينهم 363508 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي يومي جديد في التطعيمات.

وقالت هيئة الصحة العامة البريطانية إن المرحلة الثانية من التطعيم بدأت وستستمر بتصاعد كبير.