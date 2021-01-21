مركز أوروبي يتوقع زيادة إصابات كورونا بسبب النسج المتحورة

توقع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب تفشي السلالات المتحورة الأسرع عدوى.

وقال المركز، وهو إحدى الوكالات التابعة للاتحاد الأوروبي، إن على دول الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية "أن تتوقع زيادة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 بسبب التفشي التدريجي والهيمنة المحتملة للنسخ المتحورة مع زيادة في العدوى".

ودعا المركز، في تقرير جديد، الدول إلى تشديد التدابير وتعزيز حملات التطعيم في الأسابيع المقبلة لمواجهة خطر تفشي النسخ الأكثر عدوى من الفيروس.

وأضافت الوكالة أن "جوهر الرسالة هو الاستعداد لتشديد سريع لإجراءات الاستجابة في الأسابيع المقبلة لضمان القدرة الاستيعابية لأنظمة الرعاية الصحية وتسريع حملات التطعيم".

وبحسب الوكالة، فإن "نسبة وحجم" الانتشار سيعتمد على مستوى تدابير الوقاية والالتزام بها.

وقال المركز "نشهد حاليا اتساعا في رقعة انتشار الوباء في مناطق تأكد فيها وجود سلالات أكثر قدرة على العدوى من فيروس كورونا".

وأكد تقرير تقييم المخاطر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "يجب عليها أن تعد أنظمة الرعاية الصحية لديها من أجل المزيد من الطلب (على خدماتها)".

وحث المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض دوله الأعضاء على مراقبة التغيرات في معدلات التفشي أو شدة العدوى لتحديد وتقييم انتشار وتأثير النسخ المتحورة، وأيضاً لتجهيز مختبرات لزيادة الفحوص.

وقال إن على الدول أن تضاعف أعداد مراكز التطعيم والموظفين لتسريع نشر اللقاحات.

وحذر المركز من تخفيف الإجراءات "نظراً لأن المجموعات السكانية التي تساهم في انتشار العدوى، لن تكون مشمولة بحملات التطعيم لبضعة أشهر".

وبسبب الأدلة على العدوى الأشد للنسخ المتحورة الجديدة، يرى المركز أن على السلطات أن تكون على استعداد لفرض تدابير أكثر صرامة وأن "تتواصل مع السكان لتشجيعهم على الالتزام" بها.