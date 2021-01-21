بيلوسي تريد بحث محاكمة ترامب مع مجلس الشيوخ

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إنها ستجري مشاورات خلال الأيام المقبلة حول مدى استعداد مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي، للصحفيين "سأتحدث مع المسؤولين بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعداً للمحاكمة لمن كان رئيساً للولايات المتحدة لدوره في التحريض على التمرد المسلح في الكابيتول".

وستتشاور بيلوسي مع زملائها من الديمقراطيين الذين يتمتعون بغالبية الأصوات في مجلسي الشيوخ والنواب.

كان مجلس النواب وجه، الأسبوع الماضي، إلى ترامب تهمة "التحريض على التمرد" في إطار مساءلته لدوره في اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس في السادس من يناير لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

ويعود الآن إلى بيلوسي إحالة الاتهام إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمة ترامب.

وقال مصدر مطلع إن بيلوسي قد ترسل مادة المساءلة إلى مجلس الشيوخ غدا الجمعة.