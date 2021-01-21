المجر توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك" الروسي ضد كورونا

أصبحت المجر، اليوم الخميس، أول بلد عضو في الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام لقاحي "سبوتنيك-في" الروسي و"أسترازينيكا" البريطاني ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلن جيرجيلي غولياس مدير مكتب رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي "منحت السلطات الصيدلانية إذناً مؤقتاً" لاستخدام هذين اللقاحين ضد كوفيد-19.

ووفقاً للقواعد الأوروبية، يمكن للسلطات الوطنية الموافقة بشكل طارئ على توزيع منتج غير مرخص من الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها تتحمل المسؤولية المدنية أو الإدارية كاملة.

وأضاف غولياس أن هذا القرار يأتي بعد زيارة خبراء مجريين إلى موسكو لأسابيع، ويفتح المجال لإنهاء طلبات المجر من اللقاح. ويتوقع أن يزور وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، روسيا هذا الأسبوع لهذه الغاية.

ومنذ انطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس نهاية ديسمبر في دول الاتحاد الأوروبي، تلقت المجر، التي تعد 9.8 مليون نسمة، 330 ألف جرعة من لقاحي "فايزر-بيونتك" و"موديرنا" الوحيدين المرخصين في الاتحاد الأوروبي.