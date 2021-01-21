الأمم المتحدة تحث على مضاعفة الجهود لإنهاء عمل الأطفال

حثت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الحكومات والشركات والمجتمع المدني على تكثيف الجهود خلال العام الجاري لإنهاء عمل الأطفال بحلول 2025.

وقال رئيس منظمة العمل الدولية جاي رايدر، في معرض إطلاق الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على عمل الأطفال "دعونا نتذكر أنه لا يزال هناك 152 مليوناً في صفوف عمالة الأطفال".

غير أن العدد أقل بواقع مئة مليون مقارنة ببداية القرن الجاري.

وقال رايدر، في فعالية عبر الإنترنت من جنيف، إنه يجب على وكالات الأمم المتحدة العمل معاً للتصدي لهذه المشكلة سيما في قطاع الزراعة وفي مناطق الصراع التي غالباً ما يعمل فيها الأطفال في ظل ظروف خطيرة.

وحذرت هنريتا فور، رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد جعلت الأطفال أكثر عرضة للاستغلال.

وقالت إنه في حين أن الجائحة زادت من الصراع الاقتصادي، فإن إجراءات الإغلاق زادت من صعوبة وصول عمال الرعاية الاجتماعية ومفتشي العمل إلى الأطفال وأماكن عملهم.

وحثت الشركات على القيام بما عليها خلال العام الجاري.

وقالت فور "لم يعد هناك عذر لإدراج عمل الأطفال في سلاسل إمدادكم".

وقال آمار لال، وهو ناج هندي من عمل الأطفال، ومحامي وناشط، إن وجود قوانين وسياسات ضد مثل ذلك الاستغلال ليس كافيا. وأضاف: "نحتاج إلى تحرك في 2021"، مطالبا بتنفيذ القواعد الموجودة.

تصنف منظمة العمل الدولي عمل الأطفال على أنه عمل قاصرين يضر بالأطفال بأي شكل أو يحول دون تعليمهم.