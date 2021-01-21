السعودية تدين بشدة التفجير الإرهابي المزدوج في بغداد

دانت المملكة العربية السعودية بشدة التفجير الإرهابي المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأسفر التفجير عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم، التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق، حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.