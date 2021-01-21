الموجة الثانية من فيروس كورونا أكثر فتكاً في أفريقيا

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، أن الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 تبدو أكثر فتكاً في أفريقيا، حيث يتجاوز معدل الوفيات في القارة المتوسط العالمي.

وأوضح مدير هذه الوكالة المتخصصة جون نكينغاسونغ، خلال مؤتمر صحفي، أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد يبلغ 2,5% من الإصابات المسجلة في أفريقيا، وهو أعلى من النسبة العالمية التي تبلغ 2,2%.

وارتفع عدد الإصابات في القارة، بنسبة 14% في الأسبوع خلال الشهر الماضي.

ومنذ بدء تفشي الوباء، بقيت أفريقيا، وفقاً للأعداد الرسمية، أقل قارات العالم تضرراً منه، فهي تحصي 3,3 مليون إصابة ونحو 82 ألف وفاة، وفق المركز.

لكن ارتفاع معدل الوفيات يشكّل اختلافاً عما عرفته القارة خلال الموجة الأولى، إذ بقي حينها معدل وفيات إفريقيا دون المتوسط العالمي، كما ذكّر نكينغاسونغ.

وأضاف المسؤول "نحن نشهد تحولاً"، موضحاً "هذه إحدى السمات الملحوظة للموجة الثانية، والتي علينا مكافحتها بقوة".

حالياً، يسجل 21 بلداً أفريقياً معدل وفيات يفوق المتوسط العالمي البالغ 2,2%.