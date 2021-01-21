الأمين العام لمجلس التعاون يدين التفجير الإرهابي في بغداد

دان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التفجير الذي استهدف سوقاً شعبية في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكد الحجرف، في بيان اليوم الخميس، تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، مؤكدا على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.