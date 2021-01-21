السعودية تسجل 212 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 365775 حالة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 6342 حالة وفاة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 160 حالة ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 357337 حالة.