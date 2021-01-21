البرلمان العربي يدين التفجيرات الإرهابية في بغداد

دان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي التفجيرات الإرهابية التي وقعت في وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس، وأدت إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وأكدَّ رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.