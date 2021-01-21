قادة أوروبا يدرسون إجراءات لوقف تفشي «كورونا المتحوّر»

يدرس قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس، في قمة جديدة عبر الفيديو، تنسيق مكافحة وباء «كوفيد - 19» في مواجهة تهديد النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا المستجد.

على جدول أعمال القادة اقتراحات عديدة من ضمنها: الحدّ من التنقلات العابرة للحدود، وتسريع حملات التلقيح، ووضع شهادة موحّدة لإثبات تلقي اللقاح.

ويُعقد الاجتماع الافتراضي التاسع بشأن الأزمة الصحية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في وقت تشدد دول عدة مثل ألمانيا، تدابيرها لمحاولة الحدّ من تفشي النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ (البريطانية والجنوب أفريقية)، وهي معدية أكثر من الفيروس الأصلي.

وتعتزم الحكومة الهولندية فرض حظر تجوّل اعتباراً من الساعة 20.30. في فرنسا، تمّ تقريب موعد بدء حظر التجوّل اليومي إلى الساعة 18.00 اعتباراً من السبت.

وبشأن الحدود، سيناقش الأوروبيون فرض قيود إضافية وسيحاولون تنسيق الاستجابة للحفاظ على سير عمل السوق الداخلية ونقل البضائع وتنقل العمال العابرين للحدود بشكل يومي.



