5 قتلى في حريق أكبر مصنع للقاحات في العالم

قتل خمسة أشخاص في حريق اندلع في أحد مباني أكبر مصنع لقاحات في العالم يقع بغرب الهند، اليوم الخميس.

وقال رئيس بلدية مدينة بوني مورليدهار موهول للصحافيين: «قتل خمسة أشخاص» إثر الحريق الذي اندلع في «سيروم انستيتيوت أوف إنديا».

وعثر عمال الإنقاذ على خمس جثث في المبنى الذي لا يزال قيد الإنشاء، بعدما تمت السيطرة على الحريق، كما أفادت تقارير إعلامية.

لكن الشركة أكدت أن إنتاج اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد لم يتأثر.

يأتي الحريق فيما بدأت الهند حملة للتطعيم ضد الجائحة.

وقال وزير الصحة الهندي هارش فاردهان، اليوم الخميس، إن لقاحات فيروس كورونا الهندية آمنة.

وبدأ طرح اللقاح في الهند في 16 يناير الجاري، بهدف تطعيم 30 مليون فرد من العاملين في فرق الرعاية الصحية والموظفين المساعدين في الجولة الأولى.

سجلت الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، بإجمالي أكثر من 10.6 مليون إصابة و152 ألفاً و869 وفاة مرتبطة بالفيروس.