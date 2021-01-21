لبنان يمدد الإغلاق اليومي الكامل لمدة أسبوعين



قرر لبنان، اليوم الخميس، تمديد الإغلاق الكامل لمدة 24 ساعة، الذي فرضه هذا الشهر لمكافحة مرض «كوفيد-19»، لمدة أسبوعين.

وقالت الحكومة في بيان: إن القيود المشددة على الحركة في جميع أنحاء البلاد، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى يوم الاثنين، ستظل سارية حتى الثامن من فبراير.

وأضاف البيان أن القرار اتخذ في ضوء الزيادة المستمرة في إصابات «كوفيد-19» والزيادة المستمرة في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة.

وتسبب الجائحة ضغوطاً في جميع أنحاء العالم، لكن الأزمة حادة بشكل خاص في لبنان، في ظل الانهيار المالي والانفجار الضخم في مرفأ بيروت في أغسطس.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 4332 إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى أكثر من 250 ألفاً في بلد يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة.