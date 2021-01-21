ميركل: هناك مجال أوسع للتوافق السياسي مع الرئيس بايدن



قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إن هناك مجالاً أوسع بكثير للتوافق السياسي بين ألمانيا والولايات المتحدة بعد تنصيب جو بايدن رئيساً.

وتابعت ميركل، قائلة في مؤتمر صحفي: «هذا واضح من النظر فقط إلى الأوامر التنفيذية التي وقعها أمس»، مضيفة أن هذا لا يعني بالضرورة اتفاق برلين وواشنطن في كل شيء.

وقالت: إن مناقشات ستُجرى بشأن أفضل السبل التي يمكن للبلدين بها دفع مصالحهما الخاصة للأمام، وإن ألمانيا وأيضاً الاتحاد الأوروبي سيتحملان مسؤولية أكبر، دبلوماسياً وعسكرياً.