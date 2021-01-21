روسيا تسجل 21887 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 612 حالة وفاة و 21887 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة «آر تي العربية» عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 67832 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و 655839 إصابة.

وتعافى أمس 26902 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى ثلاثة ملايين و 54218 حالة.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.