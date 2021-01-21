الهند تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 15 ألفاً و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و610 آلاف و883 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم أيضاً تسجيل 151 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 152 ألفاً و869 شخصاً، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و265 ألفاً و706 أشخاص بعد تماثل 19 ألفاً و965 شخصاً للشفاء.