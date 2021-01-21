المكسيك ترحب بتعليق بايدن بناء الجدار الحدودي

رحبت الحكومة المكسيكية بتوقيع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن في أول يوم له في البيت الأبيض أمراً تنفيذياً علق بموجبه بناء جدار عند الحدود بين البلدين، كما أشادت بعزمه على إصلاح قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في تغريدة إن "المكسيك ترحب بانتهاء بناء الجدار". وشكل بناء هذا الجدار "المعادي للمهاجرين" أحد الوعود الرئيسية التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في حملته الانتخابية في 2016.

وقال "كما كتب الرئيس لوبيز أوبرادور قبل بضع سنوات للرئيس جو بايدن، فإن الجسور تمهد الطريق للتعاون والتفاهم".

ووقع الرئيس الديموقراطي الأربعاء فور وصوله إلى البيت الأبيض سلسلة أوامر تنفيذية نص أحدها على وقف بناء جدار عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال الأربعاء إنّه يشارك الأولويات التي وضعها بايدن لبدء ولايته، ولا سيّما ملف الهجرة، القضية الحساسة للمكسيك في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وقال لوبيز أوبرادور قبيل أداء بايدن اليمين الدستورية "أتّفق مع مقارباته الرئيسية الثلاث إنها مهمة للغاية: (مكافحة) الجائحة والتعافي الاقتصادي والهجرة"، متمنياً للرئيس الأميركي الجديد "ولاية مثمرة".