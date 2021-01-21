المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و1539 وفاة

سجلت المكسيك 20548 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1539 وفاة يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات وزارة الصحة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و688944 والوفيات إلى 144371.

وترجح الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الفحوصات على نطاق واسع.