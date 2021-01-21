إصابات كورونا العالمية تتجاوز 96.41 مليون حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 96.41 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و67 ألفاً و198 حالة وفاة.

وسجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019، بحسب إحصاء لـ "رويترز".