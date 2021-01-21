بايدن: ترامب ترك لي رسالة "ودية للغاية"

أعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، أن سلفه دونالد ترامب ترك له في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض رسالة "ودية للغاية" التزاماً منه بالتقاليد المتبعة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إن "الرئيس كتب رسالة ودية للغاية".

وأضاف "لأنها رسالة شخصية فأنا لن أتحدث بشأنّها قبل أن أتحادث معه".

وحتى مساء الأربعاء لم يكن واضحاً ما إذا كان ترامب سيلتزم بالتقليد المتّبع بين الرئيس المنتهية ولايته وخلفه الجديد ويترك لبايدن رسالة في المكتب البيضاوي، وذلك لأن ترامب قاطع حفل التنصيب ولم يهنّئ بايدن رسمياً على انتخابه.

وأصبح بايدن الأربعاء الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة خلفاً لترامب الذي غادر البيت الأبيض قبل ساعات من انتهاء ولايته، متحدثاً بشكل مقتضب عن ولاية "رائعة امتدت لأربع سنوات" تمثّل "شرف العمر".