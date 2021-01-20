الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي

يسيطر الحزب الديمقراطي رسمياً على مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، بعد أن يؤدي عضوان ديمقراطيان جديدان من ولاية جورجيا اليمين الدستورية.

يؤدي العضوان اليمين بحضور كامالا هاريس نائبة الرئيس.

وتغلب العضوان المنتخبان على خصميهما الجمهوريين بهامش ضئيل في انتخابات الإعادة التي جرت في 5 يناير الجاري في ولاية جورجيا، التي عادة ما تصوت لصالح الجمهوريين.

وستشهد هاريس أيضا أداء اليمين الدستورية من الرجل الذي اختاره حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم لشغل مقعدها في مجلس الشيوخ، الشاغر الآن بعد أن أدت اليمين كنائبة للرئيس.

وبعد أداء اليمين، سيصبح الديمقراطيون مسيطرين عن مجلس الشيوخ لأول مرة منذ أن فقدوا السيطرة عليه في عام 2014.

ويسيطر الديمقراطيون أيضا على مجلس النواب. وهو ما سيسهل على إدارة بايدن تنفيذ برنامجها الانتخابي.