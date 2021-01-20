فرنسا تأمل دعماً أميركياً للعملية العسكرية في الساحل الأفريقي

أعربت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الأربعاء، عن أملها في أن تعزز الإدارة الأميركية الجديدة دعمها للعملية الفرنسية ضد الإرهابيين في الساحل الأفريقي.

يأتي ذلك فيما تسلم جو بايدن مقاليد الرئاسة في الولايات المتحدة.

وقالت بارلي، أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، إن "الدعم الأميركي في قطاع الساحل قائم والتعاون مع قواتنا من الناحية الاستخباراتية أقوى من أي وقت مضى".

وأضافت "نأمل في الحصول على ضمانة بتمديد هذه الوسائل بل حتى تعزيزها مع تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها".

وفي منطقة الساحل، تقدم واشنطن لعملية "برخان" الفرنسية إمكانات ثمينة من جهة الاستخبارات والمراقبة خصوصاً بطائرتها المسيرة، والتموين في الجو والنقل اللوجستي بقمية تصل إلى 45 مليون دولار سنوياً.

ومطلع 2020، حذرت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة تنوي خفض وجودها في أفريقيا ما أثار مخاوف فرنسا بخفض المساعدة الأميركية لعملية "برخان"، لكن ترامب لم ينفذ تهديداته.

وتأمل فرنسا أيضاً في الحصول على ضمانات من الإدارة الأميركية الجديدة تتعلق بمستقبل التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا بقيادة واشنطن ويشارك فيها 900 جندي فرنسي.