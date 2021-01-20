رئيس التشيك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلن مكتب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، أن الأخير تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف مكتب الرئيس، في بيان، أن الرجل (76 عاما) حصل على جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

وسيبقى زيمان في مستشفى عسكري في العاصمة التشيكية براغ لمدة يومين آخرين لإجراء مجموعة من الفحوص.

وبحسب تقارير سابقة، فإن الرئيس يعاني من مرض السكري ومرض عصبي.

وقد اشتكى العديد من السكان من أن حملة التطعيمات تسير ببطء.

وصوتت الحكومة التشيكية، الاثنين، على تمديد حالة الطوارئ التي تم إعلانها بسبب جائحة كورونا، حتى 21 فبراير.

وتسمح حالة الطوارئ للحكومة بتعليق القوانين الأساسية مثل الحق في التجمع.

وسجلت جمهورية التشيك أكثر 890 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 14 ألفا وفاة.



