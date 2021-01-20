الصين تفرض عقوبات على 28 مسؤولا في إدارة ترامب بينهم بومبيو

فرضت الصين، اليوم الأربعاء، عقوبات على 28 مسؤولا في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن المعنيين "انتهكوا، بشكل خطير، سيادة الصين وكانوا مسؤولين بشكل رئيسي عن سلسلة من التحركات الأميركية بشأن القضايا المتعلقة بالصين"، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.

وقال المتحدث إن من بين الشخصيات التي فرضت الصين عليها عقوبات "مايكل آر بومبيو وبيتر ك.نافارو وروبرت سي أوبراين وديفيد آر ستيلويل وماثيو بوتينجر وأليكس إم أزار الثاني وكيث جيه كراش وكيلي دي كيه كرافت من إدارة ترامب بالإضافة إلى جون. بولتون وستيفن ك.بانون.

وتابع المتحدث: "يُمنع هؤلاء الأفراد وأفراد عائلاتهم المباشرين من دخول البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو الصينية. كما يُحظر عليهم والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم التعامل مع الصين".