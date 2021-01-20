ثلاثة قتلى في انفجار هز وسط العاصمة الإسبانية

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، جراء انفجار وقع في مبنى وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

واعتبر شخص آخر في عداد المفقودين جراء الانفجار الذي أفاد مسؤولون بأنه ناجم عن تسرّب للغاز.

وانهارت جدران الطوابق الأربعة الأخيرة على الأقل من المبنى الواقع في حيّ «لا لاتينا».

وقال الممثل عن الحكومة خوسيه مانويل فرانكو لتلفزيون إسبانيا العام إن الانفجار وقع فيما كان عمال يجرون تصليحات على التدفئة المركزية في المبنى.

وأكد فرانكو أن الحادث ناجم عن «انفجار غاز»، مضيفاً أن ثلاثة أشخاص قتلوا وفقد آخر، وأن الحصيلة قد ترتفع لاحقاً.

وتابع أن شخصاً واحدا على الأقل أصيب بجروح خطيرة، لكن أحداً من قاطني مبنى دور رعاية مجاور لم يتأذ.

وانتشر مئات من عناصر الشرطة والإغاثة في الشارع المحيط بالمبنى الذي قالت الكنيسة المحلية إن كهنةً يعملون في المنطقة يعيشون فيه.

وأكد رئيس بلدية العاصمة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.