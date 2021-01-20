إنذار بوجود قنبلة في المحكمة الأميركية العليا قبيل تنصيب بايدن

تلقت المحكمة العليا الأميركية، الواقعة قبالة مبنى الكونجرس، حيث يقسم جو بايدن اليمين الدستورية رئيس لأميركا، اليوم الأربعاء، إنذاراً بوجود قنبلة.

وأوضحت كاثلين أربرغ المتحدثة باسم المحكمة «لقد فتشنا المبنى ومحيطه ولم تحصل عملية إخلاء».

والمحكمة العليا مقفلة أمام الزوار منذ بدء انتشار جائحة «كوفيد - 19»، فيما يرتادها الحد الأدنى من موظفيها. حتى إن الجلسات تجرى عبر الهاتف.

ويؤدي الديمقراطي جو بايدن، اليمين أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس على عتبات مبنى «الكابيتول» اليوم. أما نائبته كامالا هاريس، فتقسم اليمين أمام القاضية صونيا سوتومايور.

وتجرى مراسم أداء القسم في العاصمة الأميركية التي تحولت إلى حصن منيع، إذ ينتشر فيها نحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني، وآلاف من عناصر الشرطة أتوا من كل مناطق البلاد لتأمين حفل التنصيب بعد حادثة اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونجرس يوم 6 يناير الجاري في محاولة لمنع التصديق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.