بايدن: يوم جديد يشرق على الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشهد «يوما جديدا»، فيما يستعد ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في مراسم تقام في وشنطن.

وأضاف بايدن، بعد دقائق قليلة على مغادرة دونالد ترامب واشنطن في نهاية ولاية من أربع سنوات «إنه يوم جديد يشرق في الولايات المتحدة».

ويتسلم نائب الرئيس السابق ونائبته كامالا هاريس السلطة، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بعد أن فازا بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

ويتوقع أن يصدر بايدن جملة من القرارات تبطل مراسيم كان قد اتخذها الرئيس ترامب.