43 قتيلاً في غرق زورق مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن غرق زورق مهاجرين الثلاثاء قبالة شواطئ ليبيا أسفر عن 43 قتيلاً على الأقل في حين تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين.

وفي بيان مشترك أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن «حزنها العميق» لحادث الغرق الذي وقع الثلاثاء «الأول في العام 2021 في شرق المتوسط، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً».