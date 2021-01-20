سقوط قتلى في انفجار هز العاصمة الإسبانية

ذكرت تقارير إخبارية أن عدة قتلى سقطوا نتيجة الانفجار الذي وقع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأربعاء.

وأعلن رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيث ألميدا أن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وجرح آخرين.

وقال للصحافة، من قرب موقع الانفجار الذي دمّر مبنى في شارع توليدو في وسط العاصمة الإسبانية "يبدو أنه كان هناك انفجار غاز".

وقالت قناة "تيلي مدريد" التلفزيونية إن الانفجار أدى كذلك إلى انهيار المبنى.

وتوجهت سيارات تابعة لفرقة الإطفاء إلى موقع الحادث. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن سكان المباني المجاورة، بما في ذلك دار للمسنين قرب موقع الانفجار، نقلوا إلى مكان آمن.