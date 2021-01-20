باكستان تختبر صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رأس نووية

أجرت باكستان، اليوم الأربعاء، تجارب على صاروخ باليستي قادر على حمل رأس حربية نووية إلى هدف على بعد يصل إلى 2750 كيلومتراً.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة، التي تتولى الإعلام في الجيش الباكستاني، في بيان: «أجرت باكستان تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي سطح-سطح من طراز شاهين 3، يبلغ مداه 2750 كيلومتراً».

وأفاد البيان بأن الاختبار تم لتقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.

وأجرت باكستان وجارتها الهند تجارب نووية بفاصل أيام فقط عن بعضهما البعض في مايو 1998.