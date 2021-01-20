ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض: «سأعود بطريقة أو بأخرى»

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في قاعدة أندروز العسكرية "سأعود بطريقة أو بأخرى"، متمنيا في الوقت ذاته "حظاً جيداً" لإدارة جو بايدن.

وأضاف ترامب قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الأميركية للمرة الأخيرة متوجها إلى فلوريدا "كانت أربع سنوات رائعة"، مضيفا "أنجزنا الكثير معا"، و"سنعود بطريق أو بأخرى". ومن دون أن يسمي بايدن بالاسم، قال إنه يتمنى للإدارة الجديدة "حظاً جيداً ونجاحاً كبيراً".

وغادر دونالد ترامب البيت الأبيض صباح اليوم قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، من دون استقبال خلفه الديموقراطي جو بايدن الذي سيؤدي اليمين ظهراً.

وأقلعت المروحية الرئاسية "مارين وان" وعلى متنها دونالد وميلانيا ترامب بعيد الساعة 08,15 (13,15 ت غ) من حدائق البيت الأبيض. وتحدّث ترامب بشكل مقتضب عن ولاية "رائعة امتدت على أربع سنوات" تمثل "شرف العمر".