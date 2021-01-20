اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول دارفور

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً للبحث في الوضع في دارفور في السودان بعد مواجهات دامية في الأيام الأخيرة على ما أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء.

وسيعقد الاجتماع المغلق بطلب من ثلاثة أعضاء غير دائمين في المجلس هي النرويج وإيرلندا وإستونيا، فضلاً عن ثلاثة أعضاء دائمين هي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على ما أوضحت المصادر نفسها.