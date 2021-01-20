قادة العالم يرحبون بانتقال السلطة في أميركا

أكد الكثير من قادة العالم أنهم يتطلعون لانتقال السلطة، اليوم الأربعاء، في الولايات المتحدة حيث سينصب الديموقراطي جو بايدن رئيساً بعد أربع سنوات مضطربة من عهد دونالد ترامب.

- الاتحاد الأوروبي

عبر كبار قادة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم لوصول صديق لأوروبا إلى البيت الأبيض.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن أوروبا "لديها من جديد صديق في البيت الأبيض بعد أربع سنوات طويلة" من عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت أن مراسم التنصيب هذه المرة على عتبات الكابيتول "ستكون دليلاً على صلابة الديموقراطية الأميركية".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني سوياً ميثاقاً تأسيسياً جديداً من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل".

- حلف الأطلسي

أكد حلف شمال الأطلسي أنه يتطلع للعمل مع بايدن لتعزيز الروابط بين أوروبا وواشنطن.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة "نحن نتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت نواجه فيه تحديات عالمية لا يمكن لأي طرف أن يواجهها بمفرده".

- ألمانيا

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأربعاء عن "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الشعور يتشاركه "الكثير من الناس" في ألمانيا.

وقال الرئيس الألماني في رسالة عبر الفيديو "نحن مسرورون لأن الولايات المتحدة كشريك أساسي ستصبح مجدداً في المستقبل إلى جانبنا في الكثير من المسائل: في المعركة المشتركة والموحدة ضد وباء كوفيد-19 والحماية العالمية للمناخ وحول المسائل المتعلقة بالأمن".

- بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتطلع "للعمل عن كثب" مع بايدن.

وجونسون الذي واجه انتقادات بسبب علاقته الوثيقة مع ترامب، أشار إلى عدة مجالات يأمل في التعاون فيها مع الإدارة الجديدة.

وأوضح في بيان "في معركتنا ضد كوفيد-19 وعبر التغير المناخي والدفاع والأمن وفي تعزيز الديموقراطية والدفاع عنها، أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يدا بيد لتحقيقها".

- روسيا

دعا الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشيوف روسيا والولايات المتحدة إلى إصلاح العلاقات المتوترة بينهما.

وقال في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية "الوضع الحالي للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يثير قلقا كبيرا".

وأضاف "لكن هذا يعني أيضا أنه يجب القيام بشيء حيال ذلك من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها".

وقال "لا يمكننا عزل أنفسنا عن بعضنا البعض".



