طوكيو تسجل 1274 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاربعاء تسجيل 1274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 89 ألفا و 188 حالة.

ويقول المسؤوولن إن هناك 160 مريضا في حالة خطر في طوكيو، بارتفاع بواقع خمسة أشخاص مقارنة بأمس الثلاثاء.