نيجيريا تسجل 1301 إصابة جديدة بسبب كورونا



سجلت نيجيريا، أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، 15 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 44 حالة، طبقاً لما ذكرته صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية اليوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي حصيلة الإصابات بسبب الفيروس في نيجيريا 113 ألفاً و305 حالات، بعد تسجيل 1301 حالة جديدة في 22 ولاية أمس الثلاثاء.

يأتي ذلك بالكاد بعد ساعات من إعلان مخازن التبريد الاستراتيجية الوطنية في البلاد أنها حصلت على مجمدات شديدة التبريد لتخزين بعض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تتوقع نيجيريا الحصول عليها في وقت لاحق هذا الأسبوع.