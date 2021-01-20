الهند ترسل لقاحات لفيروس كورونا إلى ست دول مجاورة

تعتزم الهند، إحدى الدول الرائدة في إنتاج الأدوية في العالم، إمداد ست دول مجاورة بلقاحات فيروس كورونا، ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية: إن الإمدادات الأولية سوف يتم إرسالها كمنحة مساعدة إلى بوتان وجزر المالديف وبنجلاديش ونيبال وميانمار وجزر سيشل. ويعني هذا أنه سيتم توفيرها كمساعدات ولن تدفع الدول مقابل لها.

وقالت الوزارة إنه سيتم تأكيد الطلبات الإضافية للقاحات المصنعة في الهند من سريلانكا وأفغانستان وجزر موريشيوس بعد الموافقات التنظيمية.

وسوف توفر الهند أيضاً تدريباً للأفراد المشاركين في طرح اللقاح في جميع البلدان المجاورة.

ومنحت هيئة الأدوية الهندية تصريحاً باستخدام الطوارئ لاثنين من لقاحات كورونا: أحدهما الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية وشركة أسترازينيكا للأدوية، والآخر طورته شركة بهارات بيوتيك الهندية بدعم من أعلى هيئة طبية في الهند، وهي المجلس الهندي للأبحاث الطبية.

وبدأت الهند برنامجها الخاص لتطعيم نحو 300 مليون شخص السبت الماضي.

وقالت الوزارة: «سوف تستمر الهند في توفير لقاحات كورونا للدول الشريكة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بطريقة تدريجية. وسيتم التأكد من أن المصنعين المحليين سيكون لديهم مخزون كاف لتلبية المتطلبات المحلية أثناء التزويد بالخارج».

وكتب وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار على تويتر: «صيدلية العالم (الهند) سوف تقدم (اللازم) للتغلب على تحدي كوفيد».

وتنتج الشركات الهندية نحو نصف إمدادات اللقاحات في العالم، ومعظمها للدول النامية، وفقاً لتحالف الأدوية الهندي.



