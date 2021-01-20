روسيا تسجل 21152 إصابة جديدة بكورونا و597 وفاة

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 21152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 2452 إصابة في موسكو ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و633952.

وذكرت السلطات أنها سجلت 597 وفاة بسبب الفيروس الليلة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 67220.