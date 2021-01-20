ألمانيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا وألف وفاة

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 15974 ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و68002 حالة.

كما أظهرت البيانات أن ألمانيا سجلت 1148 وفاة جديدة بالفيروس وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 48770.