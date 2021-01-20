البر الرئيسي الصيني يسجل 103 إصابات جديدة بكورونا



أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 103 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 88 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ومن بين الإصابات المحلية، تم الإبلاغ عن 46 حالة في مقاطعة جيلين و19 حالة في مقاطعة خبي و16 حالة في مقاطعة هيلونججيانج وسبع حالات في بكين.

وحتى يوم أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 88557 حالة، بينهم 1473 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، 62 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82449 ، فيما ظل عدد الوفيات مستقراً عند 4635 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.



