"يوتيوب" يحظر ترامب أسبوعاً آخر

أعلن موقع "يوتيوب" المملوك لشركة "جوجل"، أنه مدد لسبعة أيام على الأقل الحظر الذي فرضه قبل أسبوع على قناة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال الموقع في بيان، إنه "نظراً للمخاوف المتعلقة بأعمال عنف محتملة، فإن قناة دونالد جاي ترامب لن تتمكن من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بث مقاطع فيديو حية وذلك لمدّة لا تقل عن سبعة أيام إضافية".

وأضاف "سيستمر إلى أجل غير مسمّى تعطيل التعليقات أسفل مقاطع الفيديو المنشورة على القناة".

وكان يوتيوب علّق في 13 الجاري لمدة أسبوع قناة ترامب التي يتابعها 2,77 مليون شخص.

وتزامنت خطوة يوتيوب تلك مع خطوات مماثلة اتخذتها بحق ترامب سائر شبكات التواصل الاجتماعي الأساسية وذلك عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول في أعمال شغب.





